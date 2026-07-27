２０２５年１２月、北海道小樽市のスキー場で発生した、当時５歳の男の子がエスカレーターに挟まれ死亡した事故で、亡くなった男の子の父親がＳＴＶの取材にコメントを寄せました。「非常に悲しく、一瞬にして日常が奪われた事故だったと感じています」２０２５年１２月２８日、小樽市の朝里川温泉スキー場で発生した事故。当時５歳の後藤飛向くんが、ベルトコンベヤー式のエスカレータ&#1254