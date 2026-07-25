こんにちは、美容ライターの古賀令奈です。「メイクがなんだか昔っぽい気がする」とお悩みの方は、眉メイクが昔のままだからかもしれません。今回は、40代の眉が老けて見える回避ポイントをお伝えします。【詳細】他の記事はこちら昔のままじゃない！？気をつけたいNGポイント3つ眉が老けて見える原因として、昔のまま変えていない3つの眉メイクが考えられます。まずは、その3つが盛り込まれたメイクをご覧ください。・鋭い眉山：