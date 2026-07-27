いよいよ暑い夏がやってきましたね！みなさん熱中症対策は万全ですか？「仕事中の水分補給に、デスクにスポドリ常備！」というビジネスパーソンも多いと思います。外回りの合間に塩分チャージタブレットを口に入れたり、炎天下で経口補水液を飲んだりすることも、もはや夏の定番になっています。しかし、その「良かれと思って続けている習慣」が、実は歯にとって思わぬ落とし穴になることがあります。「毎日スポーツドリンクを飲ん