佐藤二朗（57）ハラスメント疑惑騒動の“報い”なのか、フジテレビGP帯夏ドラマがまったく振るわず。総崩れ状態になりつつある。【もっと読む】“一流芸能人”のカリスマ性に陰り？ GACKT主演フジ月9「ブラックトリック」失速のサインその佐藤と橋本愛（30）がダブル主演の4月期の火9「夫婦別姓刑事」の後番組「さよならノワール」は、2話目にして世帯視聴率2％台と早くも“危険水域”に。水10の「Tokyo middle 30」も7月22日