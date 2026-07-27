27日午前、大分自動車道の湯布院インターチェンジ付近で、観光バス2台を含む車5台が絡む事故があり、16人がけがをしました。 【写真を見る】高速道で観光バスなど５台が絡む事故2歳から60歳までの16人がけが命に別状なし前方のバスが車線変更したところ減速しきれず追突大分 27日午前11時前、由布市湯布院町の大分自動車道・湯布院インターチェンジ付近の下り線で観光バス2台と乗用車3台の合わせて5台が絡む