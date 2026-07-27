27日午後、下田市の海水浴場で20代の男性が溺れた水難事故で、心肺停止の状態で病院に搬送された男性は死亡が確認されました。警察や消防などによりますと、27日午後1時半ごろ下田市の白浜大浜海水浴場で「沈んでいく人を見た」と消防に通報がありました。溺れたのは東京都の21歳の男性で友人と4人で午前から海水浴に訪れ、波打ち際から約30メートルの場所で泳いでいたところ、何らかの原因で溺れて流されたとみられています