フランスの南西部・ボルドー近郊でこれまで猛烈な勢いで広がっていた山火事は、27日、「概ね安定した」と現地当局が発表しています。一方、現場では放水しても再び山林から炎が上がる状況も。消火活動の最前線を取材しました。フランス南西部・ボルドー近郊で発生した山火事。ジロンド県レージュなど複数の山林で発生していて、ルコルニュ首相はSNSで30件以上の火事が同時に発生し、強風などにより厳しい状況が続いていると明らか