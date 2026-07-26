プチ整形」「切らない手術」といった言葉に惹かれ、気軽に美容整形に踏み切る人が増えている。しかし、形成外科専門医は「一度メスを入れれば二度と元通りにはならない」と警鐘を鳴らす。安易な施術がもたらす悲劇とは？新刊『＃3大やめとけ21人の医師が教える寿命を縮める「ヤバい」生活習慣』（高橋書店）より一部抜粋してお届けする。（全2回の1回目／続きを読む）【写真】この記事の写真を見る（2枚）写真はイメージ