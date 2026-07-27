南シナ海でベトナムの船が遭難し、中国とベトナムは協力して乗組員を救助しました。【映像】荒波のなか安全ロープで救助をする様子南シナ海で24日、62人が乗船するベトナムの貨物船が悪天候によって沈没しました。ベトナムと中国が協力して救助にあたり、中国側は45人、ベトナム側は1人を救助しました。残りの乗組員の行方はまだわかっていません。中国側に救助された一部の乗組員は、両国の船の間に張られた安全ロープを