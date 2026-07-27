7月26日、NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』の第29話「天下への道」が放送された。信長を討った明智光秀（要潤）だったが、味方を集められないまま、山崎に陣を張る。羽柴秀吉（池松壮亮）らは、信長の三男・信孝（結木滉星）を担ぎ、明智討伐の策を練っていた。信長を失った織田勢の足並みはなかなか揃わなかったものの、戦に勝利し、光秀は敗走。逃げる光秀を捕えた秀吉は、茶室で茶を差し出し「なぜ、上様を討ったのか？」と、真