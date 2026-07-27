ワインの産地で知られるフランス南西部・ボルドー近郊で起きた山火事。現場から最新情報をお伝えします。フランス南西部・ボルドー市近郊のラントンという場所に来ています。こちらは真っ黒に焼けた集落です。子ども用の自転車や遊具などが溶け落ち、2階建てだったとみられる住宅の内部は全て焼け落ちています。ここは2日ほど前に山火事の火が風で煽られ、一気に燃え広がったということです。人的被害はなかったとみられますが、山