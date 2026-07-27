【ISPSハンダ・スコットランド女子オープン】【もっと読む】今季ほとんどのスタッツで凌駕 久常涼が“憧れの先輩”松山英樹を完全に追い抜く日首位から7打差の3位タイでスタートした原英莉花（27）が初の最終日最終組で崩れた。前半は惜しいパットがことごとくカップをかすめるなど2バーディー、4ボギーでスコアを落とすと、後半も17番までに3ボギー。10位タイまで順位を下げたが、518ヤードの最終18番パー5で2オンに成功し、2