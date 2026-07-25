《あの日遊んでくれた人も、いま仲良しな人も、しまじろうたちと一緒に遊ぼう!》【写真】「オシャレな美容院で草」まさかの投稿が話題のしまじろう公式Xそんな、どこか懐かしく温かい自己紹介文を掲げる「しまじろう」の公式Xが、ネット上で大きな注目を集めている。ファンの心を鷲掴みする投稿の数々しまじろうといえば、ベネッセコーポレーションの通信教育『こどもちゃれんじ』でお馴染みの超人気キャラクター。1993年から