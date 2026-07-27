アイドルグループ・仮面女子の猪狩ともかが２７日までにの「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。遺体切断に使用したと見られる電動ノコギリをフリマサイトに出品したという事件に驚きの声があげた。４月に群馬県伊勢崎市の利根川河川敷で男性の切断遺体が見つかった事件で、強盗殺人事件で再逮捕された工場作業員が以前所有していた電動ノコギリから被害者男性のＤＮＡが検出された。捜査関係者によると、ノコギリは事件後にフリーマ