アメリカ西部シアトルで開催されていたフードフェスティバルで、銃撃事件がありました。2人が死亡し、5人がけがをしています。【映像】警察が駆けつけ騒然とするフードフェス（現場の様子）ワシントン州シアトルの中心部で、26日午後6時頃、銃撃があったと消防に通報がありました。現場は、観光地にある複合施設「シアトル・センター」です。当時、フードフェスティバルが開催されていて、多くの人でにぎわっていたというこ