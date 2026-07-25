〈「死んでる？」「意識は？」時速84キロの車にはねられ地面に叩きつけられた被害者も…【死傷者12人】暴走した飯塚幸三の車が捉えた「衝撃の瞬間」《池袋暴走事故》〉から続く「こんな悲劇は、絶対に繰り返してはいけない」――2019年4月19日、池袋の街で12人が死傷した「池袋高齢者暴走事故」。愛する妻子を失った松永拓也さんと、猛烈な誹謗中傷を浴び続けた加害者家族の双方に深く寄り添い、7年間取材を続けてきた記者は、なぜ