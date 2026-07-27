アメリカ・ワシントン州シアトルで26日、イベントの最中に銃撃事件がありました。3人が死亡し、2歳の男の子を含む少なくとも4人がけがをしています。複数のアメリカメディアによりますと、ワシントン州シアトル中心部の複合施設「シアトルセンター」で26日午後6時頃、銃撃事件がありました。この事件で3人が死亡したほか、2歳の男の子を含む少なくとも4人がけがをしました。容疑者は2人いたとみられ、1人が拘束されましたがもう1人