大雨で開催が危ぶまれたのが、新潟県柏崎市の夏の風物詩『ぎおん柏崎まつり・海の大花火大会』です。中止も懸念された中、粘り強く待った先で観客が見た光景とは。 7月26日、午前8時15分にレベル4の土砂災害危険警報が発表されていた柏崎市。 それでも雨が小康状態となったことで、ぎおん柏崎まつり海の大花火大会は予定通り開催されることに。 午後6時半ごろには大雨の影響を心配しながらも多くの人が会場に詰めかけていまし