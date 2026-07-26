《報道内容につきましては、舞台での役作りを目的として、二人で過ごす時間があったことは事実です》7月22日、舞台で共演中の女優・花乃まりあ（33）とのホテル密会が「文春オンライン」によって報じられた三山凌輝（27）。公式サイト上では冒頭のようにコメントを発表した。三山といえば、昨年4月にかつて交際していた女性YouTuberとの間に婚約トラブルがあったと報じられた。その直後である同年8月には趣里（35）との結婚を発表