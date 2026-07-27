ウクライナはロシアとイランの間で軍事物資を輸送していた貨物船をカスピ海で攻撃したと発表しました。ゼレンスキー大統領は25日、ロシア中部にある物流施設のほか、カスピ海でイランが関与する貨物船などを攻撃したと発表しました。ウクライナ保安庁によると、貨物船はロシアとイランの間で軍事物資を輸送していた制裁対象の船舶で、無人機で攻撃したということです。これに対しイランのアラグチ外相は、「国連憲章の明白な違反だ