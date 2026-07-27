奈良市の山中で母娘とみられる女性２人の遺体が遺棄された事件で、同市法蓮町、会社員今北享宏容疑者（３７）が死体遺棄容疑で逮捕されてから２７日で１０日となる。三重県警は２月９日から１５日までの間に遺棄され、今北容疑者が２人が死亡した経緯も知っているとみて、調べている。シートにくるまれ遺棄されたのは、今北容疑者の交際相手の女性（４４）。もう一人は娘の女子大学生（２０）とみて、県警が身元の確認を進めて