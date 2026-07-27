キユーピーの公式Xアカウントが7月27日までに情報を更新し、火を使わない便利なレシピについて紹介しています。【画像】「えっ…！？」これが豆苗＆モヤシの“節約レシピ”です！公式アカウントは「暑い日にぴったりな火を使わない簡単レシピ 豆苗とモヤシでお財布にもやさしい！」と投稿。作り方について、次のように解説しています。（1）豆苗は根を切り落とし半分に切る。（2）耐熱容器にモヤシと豆苗を入れ、豚バラ肉を