【ワシントン共同】米中央軍は24日、イラン港湾の封鎖措置を突破しようとしたタンカーを攻撃し、航行不能にしたと共同通信の取材に明らかにした。AP通信によると、14日の封鎖再開後、船を航行不能にしたのは2回目。場所はオマーン湾だとしている。中央軍は、タンカーが少なくとも4回にわたり封鎖を突破しようとしたと指摘。警告しても従わなかったため、機関室を攻撃して航行不能にしたと説明した。米国はイランによるホルム