アニメ『名探偵コナン』（読売テレビ・日本テレビ系）が、『鳥人間コンテスト』（同）とコラボしたエピソードを放送することを発表した。しかし、そのタイミングをめぐって賛否を呼んでいる。「7月25日、『名探偵コナン』の公式Xが更新され、『鳥人間コンテスト』とのコラボビジュアルが解禁されました。8月29日と9月5日に前後編で『名探偵コナン鳥人間コンテスト爆破事件』が放送されることも発表され、『あきらめない。飛べ