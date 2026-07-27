「エビマヨチャーハンセット」をご注文「皇室典範」改正案が成立すれば、女性皇族が結婚後も皇族の身分を保ち、また旧宮家の男系男子の養子入りが可能となる。世論の大勢が賛成する女性天皇、すなわち「愛子天皇」の実現は遠のくことになるわけだが、一方で次代を担われる悠仁さまはといえば……。（2026年7月18日に「新潮QUE」で配信した記事をもとに再構成しました）＊＊＊筑波大学生命環境学群生物学類の2年生である悠仁さ