7月26日、『VIVANT』（TBS系）続編の初回が「第11話」として放送された。前作では、堺雅人演じる乃木憂助が商社マンとして働く一方、自衛隊の精鋭部隊「別班」の一員として国際テロ組織「テント」と対峙する姿が描かれ、大きな話題を呼んだ。「第11話では、前作に続いてバルカ共和国と日本を行き来する壮大なストーリーが展開され、海外ロケもさらにスケールアップしています。さらに、最新AI技術『ハヤト』という新たな存在も登