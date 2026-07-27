東京都監察医務院によりますとこの夏、東京23区内で熱中症で死亡した人は、26日までに66人にのぼることがわかりました。このうち新たに判明した死亡者は24日（金）が20人、25日（土）が9人、26日（日）が2人と直近3日間で計31人だということです。