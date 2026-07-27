アメリカによるイランへの攻撃が、23日を最後に停止していることについて、アメリカメディアは軍の司令官がトランプ大統領に進言したと伝えています。アメリカのニュースサイト・アクシオスは26日、13日連続で続いていたイランへの攻撃が停止されたことについて、アメリカ中央軍のクーパー司令官がトランプ大統領に対し攻撃の停止を進言したと伝えました。ホルムズ海峡周辺での作戦で、攻撃目標の大部分が破壊されており、爆撃を継