お笑いトリオ「安田大サーカス」のクロちゃん（49）が、22日に自身のYouTube「クロちゃんねる」を更新。現在の貯金額を明かす場面があった。動画には公私で親交が深いタレントの福留光帆と、敏腕婚活コーディネーターの荒木直美氏が登場。クロちゃんと福留が事前に記入した婚活用プロフィルを荒木氏が添削した。プロフィル用紙には名前の欄に「黒川明人」と記載。年収は「1000万〜」の欄にチェックが入れられた。荒木氏は