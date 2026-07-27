アパレルメーカーなどから受注し、外注製造していた名古屋市中村区の「カフカ」が、7月27日に名古屋地裁から破産手続き開始決定を受けました。負債は、約60億円にのぼります。 【写真を見る】【倒産】アパレルメーカーから婦人服や子供服などの受注→外注製造 在庫保有の負担大きく資金面を圧迫… 負債総額は約60億円 名古屋の｢カフカ｣が破産開始決定受ける 2005年5月に設立された「カフカ」は、20代