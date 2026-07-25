「点状石灰化骨異形成症」という、日本で1人しかいない先天性の障害を背負って生まれたさしみちゃん（30）。骨に軟骨のままの部分があり、生まれた時に医師から下半身不随や呼吸停止の可能性を告げられていたという。【写真】歩けていた七五三の頃や、大学の卒業、そしてピンクのミニスワンピビキニ＋ファーコートの“本気”のギャルルックまで写真を見る“車椅子ギャル”として情報発信を行うさしみちゃんに、どうにか歩けた幼少