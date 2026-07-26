俳優堺雅人（52）が26日、TBS系「上田晋也のサンデーQ」（日曜午前11時35分）に生出演。同日からスタートする主演ドラマ、日曜劇場「VIVANT」（日曜午後9時）についてコメントした。MCくりぃむしちゅー上田晋也が「VIVANT 2をやります、って聞いたときは、どんな、率直な思いは…また大変なアレが始まるぞ、っていう部分もあるんですか」と質問。堺は「1が終わったときに、2が始まるっていうウワサが…現場で流れていて」と答えた