生成AIによって声優の声などが無断で使用されている問題を受けて、民事責任のあり方を議論していた法務省の検討会はきょう（27日）、声が権利保護の対象になることを明記した指針案を公表しました。生成AIで作成される動画や画像をめぐっては、著名人の声や顔などが無断で使用されるケースが相次いでいます。特に声の権利については直接的に保護する法律がなく、声優などで作る団体は法的な整備を求めています。こうした問題を解消