【ロサンゼルス＝増田知基】米西部ワシントン州シアトルのフードフェスティバル会場で２６日、銃撃事件が発生し、３人が死亡、４人が負傷した。米ＣＮＮなどによると、負傷者には２歳の子どももいた。現場では２人が銃で撃ち合っていたとみられ、地元警察は男１人を逮捕し、もう１人の行方を追っている。現場は観光名所の展望塔「スペースニードル」の近くで、フードフェスティバルは毎年恒例のイベントだった。