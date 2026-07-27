コメの価格は下落傾向ですが、まだ割高感がある人が多いようです。くふう生活者総合研究所は「コメの購入に関する意識調査」を発表しました。調査は全国の8085人に対し行われ、現在のコメの店頭価格について聞いたところ、「かなり安くなったと感じる」「少し安くなったと感じる」と回答したのは、あわせて73.7％に上りました。農林水産省の最新のデータでは、7月19日までの1週間に、全国のスーパーのコメ5kgあたりの平均価格は337