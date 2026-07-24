7月22日、『文春オンライン』が俳優・三山凌輝（27）と元宝塚トップ娘役の花乃まりあ（33）の「W不倫疑惑」を報じ、波紋を広げている。2人は、7月12日から上演されているミュージカル『愛の不時着』で恋人同士の役を演じている。【密会場所の写真】2人がコッソリ会っていた都内のシティホテル報道を受け、花乃のマネジメント側は同日中にコメントを発表。《共演者の方と二人で時間を過ごしたことは事実です。舞台の役を深める