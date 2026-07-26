26日午前、JR広島駅のホームで新幹線が人と接触し、岡山から博多駅間で一時運転を見合わせました。事故があったのは、JR広島駅の新幹線のホームです。午前11時19分、新大阪発・鹿児島中央行きの「みずほ607号」が30代の男性と接触しました。男性は重傷の見込みで、JR西日本によるとホームの柵を乗り越えて近づいてきたということです。■新幹線に乗っていた人「トンネルの中で減速し始めて、 急に停車した。『人