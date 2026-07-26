7月期の連続ドラマでちょっとした異変が起きている。関係者の多くは、昨年度前期のNHK連続テレビ小説「あんぱん」の追い風を受けた今田美桜（29）が主演し、失敗が少ない医療ものという理由で、「クロスロード〜救命救急の約束〜」（テレビ朝日系）が圧勝するとみていた。【もっと読む】のん出演「東京ミドサー」に橋本愛を絡める視聴者 同じフジ系で4月期には「夫婦別姓刑事」放送ところが、序盤とはいえ、若年層視聴者は今田