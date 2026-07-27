暑くて寝苦しい…冷えすぎて起きちゃう…そんな悩みを1つで解消するアイテムも続々登場。さらに、専門家がすすめる「脳を冷やす」快眠方法とは？ 【写真を見る】夏の快眠の秘訣は「脳を冷やす」…暑すぎ・冷えすぎ“ダブル解決”アイテムも【THE TIME,】 「疲れた目」をクールダウン約200種類の“ひんやり安眠グッズ”が揃う『ハンズ新宿店』（東京・渋谷区）。中でもオススメは、「アンドグッドナイト ひんやりアイマス