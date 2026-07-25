終わってみれば「結局、何だったんだ？」との思いが強くなるばかりだ。「鬼越トマホーク」の良ちゃん（40）の暴言投稿に始まる騒動は、最終的には本人がXのポストを削除し、謝罪動画をYouTubeで公開するという形で終結した。【もっと読む】渡部建「文春砲」醜聞から6年の軌跡 アンチからは「老けた」とヤジが飛ぶも今は雌伏の時騒動は、7月8日に良ちゃんがXに《渡部建いつまでゴミなんだクソが》と投稿したことからボッ発。自