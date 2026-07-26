北中米Ｗ杯で３２強敗退に終わった日本代表のＷ杯での目標設定を巡り、議論が巻き起こっている。２４日に日本サッカー協会（ＪＦＡ）が都内で開いた会見では森保一監督の来年１〜２月のアジア・カップ（サウジアラビア）までの続投が決定。その後は２０３０年のＷ杯スペインとポルトガルモロッコの共催大会まで、２０２８年ロサンゼルス五輪を目指すＵ−２１日本代表の大岩剛監督（５４）が兼任で指揮を執る。同会見で宮本恒靖