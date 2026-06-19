鋭い眼光に、少し歪められた口元。まるでヤンキー漫画の一コマや任侠映画のワンシーンを彷彿とさせるような、迫力たっぷりの凄み顔を披露しているのは白猫の「ハク様」です。思わず背筋が伸びてしまいそうなほどの形相ですが、モフモフの体と隠しきれていない猫ならではの愛らしさに、投稿を見た多くの人が癒やされています。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■大好きなおもちゃでエキサイト！「悪い顔」の舞