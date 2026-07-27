先週は、全国各地で40℃以上の「酷暑日」を観測するなど危険な暑さが続く中、気象庁は、日本のはるか南東にあるミッドウェー諸島近海で、熱帯低気圧が発生したと発表しました。 【画像】雨はいつどこで降る？12時間以内に台風発生へ 進路予想 この先の雨･風シミュレーション 27日～ この先12時間以内に台風まで発達する見込みで、徐々に勢力を強めながら西側へと進んでくる見込みです。 【27日午後1時5分発表