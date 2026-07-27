特殊詐欺拠点の摘発が続くラオスで、地元当局は新たに日本人5人を含む外国人51人を拘束したと発表しました。ラオスの警察当局は27日、地元住民からの通報を受けて北部シェンクワン県にあるホテルを捜索し、特殊詐欺に関与していたとみられる中国人や台湾出身のあわせて51人を22日に拘束したと明らかにしました。このなかには日本人の男女5人も含まれているということです。また、拠点の部屋からは携帯電話やパソコンなど100台以上