北海道大学は、研究目的でアイヌ民族の遺骨を収集・保管してきた問題について、「アイヌの人々に対して心よりおわびを申し上げたい」として初めて謝罪しました。（北海道大学寳金清博総長）「本学医学部において行われてきたアイヌ研究について、改めて深い反省を表明するとともに、アイヌの人々に対して心よりおわびを申し上げたい」北海道大学の寳金総長は先ほど開いた会見で、北大が１９３１年から、研究目的でアイヌ民族の墓