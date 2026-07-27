ちょい切りしたい時に気軽に取り出して使うことのできるサブまな板が欲しくてSeria（セリア）を訪れた筆者。そこで何気なく購入したまな板が思っていた以上に使い勝手がよく、早くも我が家のキッチンでレギュラー入りを果たしています。手軽に使えて収納ラクラク、お手入れも簡単と嬉しい三拍子が揃ったオススメのまな板を紹介します。◆食材を移すのも簡単！ストレスゼロのアイデアグッズ購入したのは「折りたたみまな板」110円