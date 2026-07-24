“フェミニストインフルエンサー”を名乗る女性がいる。マリンさん（@Marin_Feminist）、26歳だ。日本社会に蔓延る性差別について、その違和感をショート動画などで歯切れよく発信し、多くの支持を得ている。彼女の半生と、展望する社会について聞いた。◆日常に潜む違和感を発信するワケ――日常生活では見逃してしまいそうな些細なことから、社会問題に発展したセクハラ事件まで、さまざまな論点を素早く的確に動画にされていま