〈「なぜ速度が落ちないのか」死傷者12人、妻と娘を失った男性も…《池袋暴走事故》加害者・飯塚幸三が見た「大惨事の予兆」〉から続く「なぜ速度が落ちないのか」――。意図に反して急加速する車体、鳴り響く異音。パニックに陥りペダルの感覚を失った飯塚は、わずか数秒の間に制御不能の暴走状態へと突入していく。【写真】この記事の写真を見る（2枚）2019年4月19日――池袋の街に混乱を招き、12人の死傷者を出した「池袋高齢