暑い季節になると増える、メイクにまつわる悩み。朝は時間をかけてベースメイクを仕上げたのに、家を出る頃にはすでに顔がテカっている……。さらに外に出た瞬間に汗がじわっと出てきて、目的地に着く前にファンデーションがヨレてしまう、なんてこともありますよね。なかでも気になるのが、Tゾーンの皮脂や毛穴の目立ち、そして前髪の張り付き。鏡を見るたびに気分が下がってしまう人も多いのではないでしょうか。紫外線対