（CNN）イラン当局者は、イランの交渉姿勢が「より真剣になってきている」とするトランプ米大統領の発言を一蹴し、同国が米軍による地上侵攻の可能性を歓迎しているとさえ示唆した。イランメディアがアサディ将軍と伝えた軍高官は25日、「敵との戦争は消耗戦であり、終わることはない」と述べた。「侵略者である米軍の地上部隊が、われわれが地上で交戦できる状況に置かれるよう神に願っている」米国は約2週間にわたってイラン各地